Düzce Üniversitesi Panthers, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Titans'ı mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Panthers, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Titans'ı mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Düzce Üniversitesi Panthers, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Titans\'ı mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Titans takımını 26-23 mağlup ederek ligde liderliğini korudu. Maç sonunda galibiyetin keyfini çıkaran Panthers takımı sporcuları, şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti ve desteklerinden dolayı üniversite yönetimine teşekkür etti.

04.03.2024 23:51
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Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Düzce Üniversitesi Stadyumu'nda ağırladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Titans takımını 26-23 mağlup ederek ligde liderliğini korudu.

Maç sonunda 3 puanın sahibi olan Düzce Üniversitesi Panthers takımı sporcuları, zorlu müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını ve iyi bir sonuç alarak şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti. Düzce Üniversitesi öğrencileri; kendilerine her zaman destek olan başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir olmak üzere, üniversite yönetimine, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na, antrenörlerine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce Üniversitesi Panthers, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Titans'ı mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika

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