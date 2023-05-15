Ebrar Karakurt, seçim sonuçlarını değerlendirdi: Genciz, çıtırız baştan başlarız - Son Dakika
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Ebrar Karakurt, seçim sonuçlarını değerlendirdi: Genciz, çıtırız baştan başlarız

15.05.2023 16:10

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında kalması sonrası milli voleybolcu Ebrar Karakurt da paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'na destek verdiği dile getiren Karakurt, "Genciz,çıtırız baştan başlarız." şeklinde konuştu. Milli voleybolcu paylaşıma ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşmiş olan kalp emojisini koydu.

İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara'da başarılı bir sezon geçiren milli voleybolcu Ebrar Karakurt, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini daha önce açıklamıştı. Seçim sonuçları sonrası Karakurt'tan bir paylaşımda daha geldi.

"GENCİZ, ÇITIRIZ BAŞTAN BAŞLARIZ"

Milli voleybolcu, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında kalması sonrası yaptığı paylaşımda, "Genciz,çıtırız baştan başlarız." ifadelerini kullandı. Karakurt ayrıca paylaşımına Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen kalp emojisini de koydu.

Tarafını belli etmişti! Ebrar Karakurt seçim sonuçlarına kayıtsız kalmadı

TARAFINI BELLİ ETMİŞTİ

Ebrar Karakurt, sosyal medyadan daha önce yaptığı paylaşımda, bir vatandaşın "İlk turda biter mi dediler? Dedim olabilir" ifadelerinin yazdığı ve kendi fotoğrafının kullanıldığı pankartı paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşmiş kalp emojisiyle paylaşımını yapan Karakurt, seçimlerde tarafını belli etti.

Tarafını belli etmişti! Ebrar Karakurt seçim sonuçlarına kayıtsız kalmadı
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SON DAKİKA: Ebrar Karakurt, seçim sonuçlarını değerlendirdi: Genciz, çıtırız baştan başlarız - Son Dakika
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