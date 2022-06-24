Eczacıbaşı Dynavit, milli smaçör Saliha Şahin ile sözleşme yeniledi

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonunda kadrosuna kattığı milli voleybolcu Saliha Şahin ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın başarılarında pay sahibi olan milli takımımızın yetenekli smaçörü Saliha'yla 2024 - 2025 sezonu sonuna kadar çalışacağız. Birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saliha Şahin, "Kulübe ilk adım attığım andan itibaren Eczacıbaşı'nı her zaman ailem gibi hissettim. Üç sezondur formasını terlettiğim kulübümde ilk günkü heyecanla aynı duyguları yaşıyorum. Turuncu-beyaz renkler için bundan sonra daha büyük hedeflerle uzun bir yolculuğa çıkıyorum. İnanıyorum ki bu süreç hem benim hem de kulübüm için çok güzel geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

Karayolları altyapısından yetişen 1998 doğumlu smaçör, 2019-2020 sezonundan bu yana turuncu-beyazlı formayı terletiyor. Altyapı milli takımlarında da forma giyen Şahin, 20 yaş altı dünya dördüncülüğü ve 23 yaş altı Dünya Şampiyonluğu elde etti. Şahin, aynı zamanda, 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele etmek için de A Milli Kadın Voleybol kadrosuna dahil oldu.