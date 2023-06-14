Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan teklif geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan teklif geldi

14.06.2023 17:21

Spor Toto Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu bilinen yıldız futbolcu Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon euro teklif edildiği öne sürüldü.

Edin Dzeko'nun talipleri artıyor. Bosna Hersekli golcüye Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Tecrübeli golcüye Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon euro teklif yapıldı.

INTER'DEN AYRILDI

Sky Italia'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Inter'in yıldızı Edin Dzeko, İtalyan ekibi ile yollarını ayırma kararı aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNADI

Takımın bel kemiği olan 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Manchester City ile oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Şampiyonlar Ligi finalinde de oynadı.

18 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, söz konusu mücadelelerde 14 gol atarken 4 de asist kaydetmeyi başardı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Boşnak golcü Edin Dzeko, Inter'den ayrıldı Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Boşnak golcü Edin Dzeko, Inter'den ayrıldı

Edin Dzeko, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan teklif geldi - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Başakşehir'den peş peşe vedalar! Adnan Januzaj'ın ardından Caner Erkin'e de yol göründü
18:24 Başakşehir'den peş peşe vedalar! Januzaj'ın ardından Caner Erkin'e de yol göründü
18:07 Adnan Januzaj, Başakşehir'e veda etti!
18:02 Yaprak dökümü başladı! Yıldız futbolcu Başakşehir'den resmen ayrıldı
17:36 Eskişehir Valiliği, LGBTİ Onur Haftası etkinliklerine 30 günlük yasak getirdi
17:32 Eskişehir'de LGBTİ etkinliklerine 30 günlük yasak
17:29 Sel felaketinin faturası ASKİ Genel Müdürü Öztürk'e kesilerek görevinden alındı
17:27 Mansur Yavaş, sel felaketi sonrası ilk neşteri vurdu: ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı
17:27 Çikolata kapağı boğazına kaçan çocuk hayatını kaybetti, firma yetkilileri hapis cezasına çarptırıldı
17:22 Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, 5 sanığa iyi hal indirimi ile 1 yıl 8'er ay hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2023 18:33:55. #1.11#
SON DAKİKA: Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan teklif geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement