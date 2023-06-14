Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan teklif geldi

Edin Dzeko'nun talipleri artıyor. Bosna Hersekli golcüye Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Tecrübeli golcüye Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon euro teklif yapıldı.
Sky Italia'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Inter'in yıldızı Edin Dzeko, İtalyan ekibi ile yollarını ayırma kararı aldı.
Takımın bel kemiği olan 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Manchester City ile oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Şampiyonlar Ligi finalinde de oynadı.
Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, söz konusu mücadelelerde 14 gol atarken 4 de asist kaydetmeyi başardı.
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