Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Hasan Cengiz oldu - Son Dakika
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Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Hasan Cengiz oldu

09.09.2022 20:54
Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Hasan Cengiz oldu

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlığını Hasan Cengiz kazandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlığını Hasan Cengiz kazandı.

Güreşler, Köprü Mahallesi'ndeki fuar alanında merhum güreş ağası İbrahim Girgin anısına düzenlendi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, açılışta yaptığı konuşmada, İpsala'da Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'nin geleneksel olarak devam ettiğini belirterek, "Yağlı güreşler sadece bir spor dalı değildir, yağlı güreşler kendi içinde cazgırı, davul zurna ekibi, hakemi ve pehlivanıyla bir kültüre sahiptir." dedi.

Vali Kırbıyık, güreşlere katılan tüm pehlivanlara başarı diledi.

Müsabakalarda, çeşitli boylarda 300 pehlivan birbirine üstün gelmek için mücadele etti.

Başpehlivanlık güreşlerinde ise 19 sporcu kol bağladı. Finalde Hasan Cengiz ve Nedim Gürel karşılaştı. İki tecrübeli pehlivanın birbirini tartmasıyla geçen ilk dakikalar kıran kırana mücadeleye dönüştü. Güreşler hava kararana dek devam etti.

Puanlamaya kalan güreşte Cengiz, yaptığı oyunla rakibi Gürel'i yendi. Üçüncülük kürsüsünü ise Faruk Akkoyun ve Tanju Gemici paylaştı.

Güreşlerin ardından Cengiz'e altın kemer, dereceye giren pehlivanlara kupa ve madalyaları verildi.

Güreşleri, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri Ağası Necmi Sezer, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Serpil Tütüncü, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, merhum güreş ağası İbrahim Girgin'in yakınları ve vatandaşlar izledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Hasan Cengiz oldu - Son Dakika

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