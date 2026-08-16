Ege Keten Avrupa Şampiyonası\'na Hazırlanıyor

SERKAN GÜNER/ ALİ GÜNEŞ - Kırşehir'deki trap yarışlarında keşfedilen madalya avcısı 21 yaşındaki Ege Keten, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yaşadığı Kaman ilçesinin Savcılı Büyükoba köyünde henüz 8 yaşındayken babasının yanında avcı adayı olarak atıcılığa başlayan Ege, trap atışları branşıyla da Kırşehir Atıcılar Kulübü antrenmanlarında tanıştı.

Yeteneği kısa sürede keşfedilen ve 2018, 2019 ile 2020 yıllarında katıldığı turnuvalarda yıldız erkekler kategorisinde üst üste şampiyonluklar yaşayıp kendi rekorlarını geliştirerek Türkiye atıcılık tarihinde dikkat çeken bir başarı elde eden Ege, bu yıl Almanya'da düzenlenen ISSF Gençler Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda ise trap genç erkekler kategorisinde takım halinde üçüncü oldu.

Katıldığı yarışlarda 4'ü uluslararası olmak üzere toplam 30 madalya kazanan Ege, 27 Eylül-13 Ekim tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak için çalışıyor.

"Dünya üçüncüsü olduk"

Hazırlıklarını farklı poligonlarda bireysel yapmanın yanı sıra arkadaşları Hüseyin Efe Özmen ve Egemen Ağca'yla birlikte sürdüren Ege Keten, AA muhabirine, babasının yönlendirmesi sonucu 11 yaşında profesyonel olarak bu spora başladığını söyledi.

Tutkuyla bağlandığı sporu 5 yıldır milli atıcı olarak sürdürdüğünü belirten Ege, başarılarına bu yıl Almanya'da düzenlenen ISSF Gençler Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda trap genç erkekler kategorisinde takım halinde üçüncülüğü eklemenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

Ege, çok çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dünya Şampiyonası çok zor bir müsabakaydı. 15 farklı ülkenin sporcuları ile beraber yarıştık. Her ülkenin en iyi ilk 3 sporcusu geliyor. Özel seçilerek gelen, çok üst klasmanda sporculardı. Zor, aşırı heyecanlı, stresli, baskılı bir yarışmaydı. Bir hafta sürdü ama Allah'a şükür üstesinden geldik. Dünya üçüncüsü olduk. Çünkü ferdi ve takım halinde attığımız skorun derecesi Türkiye'de yoktu. Bu da Türkiye'de bir ilk oldu. Bunun için çok mutluyuz."

"Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyoruz"

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 27 Eylül-13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını anlatan Ege, "Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyoruz. Ayrıca bireysel atışlarda yüksek puanlara ulaşarak, daha iyi skorlar yapıp derece yapmak istiyoruz. Farklı ülkelerden gelen sporcular da iyi ama biz de çok iyiyiz, daha başarılı olacağız. Takım olarak çok yoğun çalışıyoruz. Amacımız ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek dalgalandırmak." diye konuştu.

"Bölgemizde poligon yok"

Ege Keten, yaşadığı bölgede poligon olmadığına dikkati çekerek "Çevremize eğer poligon yapılabilirse emin olun benden çok daha yetenekli sporcular çıkabilir. Bölgemizde poligon yok. En yakın poligon Konya'da. Kırşehir'imizde birçok genç kardeşim yanıma gelip bir sürü soru soruyor. Bu benim için gurur verici. Çünkü herkes buna heveslenmeye başladı. Poligon yapılırsa birçok gencin önünü açmış, yeteneklerin farkına varmış, keşfetmiş olacağız." ifadelerini kullandı.