Ege Temsilcileri Kupada Tur Peşinde!

Spor

FUTBOLDA Ege temsilcileri yarın Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçlarında tur arayacak. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6'ncı haftada galibiyetle tanışan Nazilli Belediyespor, Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadelede kendi grubunda yer alan Somaspor'la kozlarını paylaşacak. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Sarıyer'le aynı saatte Muğla Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son sıradan kurtulamayan Tire 2021 FK, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Beykoz Anadoluspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren İzmir Çoruhlu FK ise 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor ile deplasmanda rakip olacak. Tüm karşılaşmalarda ilk düdük 14.00'te çalacak. Kupada bu turda rakibini mağlup eden taraf tur atlayacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa kazananı uzatmalar ve gerekirse seri penaltılar belirleyecek.