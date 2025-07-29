Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisinde Dört Türkiye Şampiyonluğu

Sualtı Ragbisi U21 Gençler ve Elit Türkiye Şampiyonası'nda Ege Üniversitesi Spor Kulübü; Elit Erkek, U21 Erkek, Elit Kadın ve U21 Kadın takımlarıyla mücadele ettiği dört kategoride de yenilgisiz bir performans sergileyerek dört Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Manisa'da düzenlenen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu organizasyonu büyük bir başarıya sahne oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Açık Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Sualtı Ragbisi U21 Gençler ve Elit Türkiye Şampiyonası'nda Ege Üniversitesi Spor Kulübü fırtınası esti.

Ege Üniversitesi Spor Kulübü; Elit Erkek, U21 Erkek, Elit Kadın ve U21 Kadın takımlarıyla mücadele ettiği dört kategoride de yenilgisiz bir performans sergileyerek dört Türkiye şampiyonluğu kazandı. Gösterdikleri üstün performansla turnuvaya damga vuran Egeli sporcular, elde ettikleri bu zaferlerle hem Ege Üniversitesini hem de İzmir'i gururlandırdı.

Elde edilen başarılardan dolayı Ege Üniversitesi Spor Kulübü Sualtı Ragbisi Şubesi oyuncularını tebrik eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Manisa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda, Ege Üniversitesi Spor Kulübü Sualtı Ragbisi takımlarımızın dört kategoride yenilgisiz şekilde şampiyon olması bizlere büyük bir gurur yaşattı. Takımlarımızın disiplinli çalışmaları, takım ruhu ve azimleri sayesinde elde ettikleri bu başarı, üniversitemizin spordaki kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Ege Üniversitesi olarak, akademik başarılarımızın yanı sıra sporda da çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Ege Üniversitesi olarak güçlü spor altyapımızla, spor ekosistemimiz çatısı altında geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR