Egehan Arna: Avrupa Kupası Hedefimiz

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nin önemli oyuncularından Egehan Arna, iyi bir takım oluşturduklarını ve Avrupa'da kupa hedeflediklerini söyledi.

27 yaşındaki kısa forvet, yeni sezonda 3 kulvarda da mücadele etmeye hazır olduklarını belirtti.

Bahçeşehir Koleji'nin önemli bir yatırım yaptığını ve çok iyi bir kadro kurduğunu dile getiren Egehan, "Kulüp olarak inşallah hem Türkiye Ligi'ni hem Avrupa Kupası'nı hem de Türkiye Kupası'nı istediğimiz yerlerde bitirebiliriz. Söz konusu 3 kulvarda da yukarılara oynayabilecek bir takımız. İnşallah görebileceğimiz en üst noktaya kadar gidebiliriz." diye konuştu.

Takıma çok önemli oyuncular kazandırıldığını vurgulayan Egehan, şöyle devam etti:

"Bahçeşehir Koleji, bu sezon çok önemli bir yatırım yaptı. Türk basketbolu adına çok önemli bir şans. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla kulübümüz bu yatırımları yapar ve Türk basketbolunu yukarıya taşır. Avrupa Kupası, çok zorlu bir organizasyon. Birbirine denk takımların olduğu bir kupa. Çok önemli atmosferlerin olduğu bir organizasyon. Neden olmasın? Avrupa Kupası'nın iddialı takımlarından biri olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah Avrupa Kupası'nı getirebiliriz."

"Çocukken izlediğim milli takımla gurur duyardım"

Kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Anadolu Efes gibi ekiplerde oynayan Egehan, milli takımın eski günlerine dönmesi temennisinde bulundu.

Yabancı oyuncu kuralına ilişkin yorum yapması gereken kişilerin fazlasıyla konuştuğunu aktaran Egehan, "Biz Türk basketbolcular olarak bu konuyla ilgili fikirlerimizi gerek sosyal medyada gerekse röportajlarda söyledik. Bu kural artık zaten değişmeyecek bugünden sonra. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben çocukken izlediğim milli takımla çok gurur duyardım. Milli takım hepimiz için çok önemli. Orada bir antrenmana çıkmak bile büyük gurur. Maalesef zor zamanlar geçiyor, iyi zamanlar geçmiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte daha doğru adımlar atılıp milli takımın kalkınması için birlik olarak hareket ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Egehan, sözlerini kişisel hedeflerine ilişkin, "Hedeflerim hep daha üstüne koyarak devam etmek. Forma şansı bulduğum sürece takım için elimden gelen bütün mücadeleyi vereceğimi düşünüyorum. İsteğim o yönde. İnşallah iyi bir sezon geçiririm." ifadeleriyle tamamladı.