EGİAD, Maraton İzmir\'e katıldı

Spor

Maraton İzmir'e Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) de katılım sağladı. Bağışlarının EGİAD Ortaokulu Spor Salonu'nun yapımına aktarılması hedeflenen koşuya EGİAD adına 40 sporsever katılım gösterdi.

Türkiye'nin en hızlı maratonu Maraton İzmir 2024, İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile 21 Nisan Pazar sabahı gerçekleşti. Maraton İzmir'e Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) de katılım sağladı. Bağışlarının EGİAD Ortaokulu Spor Salonu'nun yapımına aktarılması hedeflenen koşuya kurum adına 40 sporsever katılım gösterdi. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer öncülüğünde Beliz Cengiz, Beril Karaman, Berna Çoban, Cihan Dinler, Deren Acay, Elif Kazanan Cun, Emre Artkıy, Erkan Karacar, Ethem Uysal, Eyyüpcan Nadas, Hakan Barbak, İlker Erdiliballı, İsmail Girginoğlu, Kadircan Yörük, Mehmet Deligöz, Mert Özbatır, Murat Çekirdek, Nevzat Gülay, Oğuz Atahan Sakarya, Orçun Tan, Özer Öztürk, Rahmi Özışık, Remzi Uslu, Tuğçe Gülcüler, Tuğhan Karaveli, Yeşim Şanal, Çağrı Ova, Serdar Ceylan, Özge Akbaş, Ege Taylan, Mert Hacıraifoğlu, Müge Şahin, Ladin Uğur, Yağmur Aksu, Samet Aslan, Gürsel Tırpan, Duru Yılmaz, İlhan Bilgehan, Tuğçe Uysal maratonda yer aldı.

"Katılan üyelerimize teşekkür ediyoruz"

EGİAD Ortaokulu Spor Salonu'nun yapımı için koşan EGİAD, 15 gün daha sürecek olan kampanya kapsamında şu ana kadar 500 bin lira ile sporcu gençlere bir katkı daha sağlamış oldu.

Koşuya yardımseverlik amacıyla katıldıklarını dile getiren EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, koşudan elde edilen bağışın EGİAD Ortaokulu Spor Salonu'na kaynak aktarmak için değerlendirileceğini ifade etti. Yelkenbiçer, "Adımlarımızı gençlerimizin spor kültürünün gelişmesi ve iyi bir sporcu olarak daha iyi yetişmeleri için attık. Katılan üyelerimize teşekkür ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği için katıldığımız bu koşu ile amacımız gençlere umut ışığı olmaktı. Gençlerin önündeki bariyerleri kaldırmak, artan ihtiyaçlara cevap vermek için gönüllü EGİAD üyelerimizle gençler için koştuk" dedi. - İZMİR