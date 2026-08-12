Elazığ'da Yüzme Havuzlarında Hijyen Kontrolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Yüzme Havuzlarında Hijyen Kontrolü

Elazığ\'da Yüzme Havuzlarında Hijyen Kontrolü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'daki havuzların pH ve klor seviyeleri günlük olarak kontrol ediliyor, hijyen sağlanıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı havuzların pH ve klor seviyeleri günlük takip ediliyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kent genelinde hizmet veren yüzme havuzlarında hijyen ve sağlık standartlarını en üst seviyede tutmak amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Müdürlüğe bağlı Olimpik Yüzme Havuzu, Doğukent 15 Temmuz Portatif Yüzme Havuzu, Karakoçan Portatif Yüzme Havuzu ve Alacakaya Portatif Yüzme Havuzunda görev yapan havuz operatörleri tarafından su kalitesi düzenli olarak kontrol ediliyor. Havuzlarda gerçekleştirilen kontroller kapsamında suyun pH değeri ve klor seviyesi belirli periyotlarla ölçülüyor. Yapılan ölçümler sonucunda elde edilen veriler kayıt altına alınırken, değerlerin belirlenen standartlar içerisinde kalması için gerekli işlemler anında uygulanıyor. Böylece havuzları kullanan çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağlıklı ve güvenli bir yüzme ortamı oluşturuluyor.

Özellikle yaz döneminde yoğun ilgi gören yüzme havuzlarında hijyen şartlarının korunması büyük önem taşırken, uzman personeller tarafından yürütülen denetimler sayesinde su kalitesi sürekli kontrol altında tutuluyor. Havuz operatörleri tarafından gün içerisinde yapılan rutin ölçümlerin yanı sıra filtreleme ve dezenfeksiyon sistemleri de düzenli olarak takip edilerek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçiliyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yüzme sporunun güvenli ve sağlıklı şartlarda yapılabilmesi için yalnızca sportif faaliyetlere değil, tesislerdeki teknik ve hijyenik süreçlere de büyük önem veriyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen kontroller sayesinde tesislerden faydalanan vatandaşların gönül rahatlığıyla havuz hizmetlerinden yararlanmaları hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Elazığ, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ'da Yüzme Havuzlarında Hijyen Kontrolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden ’iyi niyetliyim’ savunması Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması
Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
Şile Belediyesi’ne ’rüşvet’ davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu Şile Belediyesi'ne 'rüşvet' davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu
Sıcaklıklar arttı, istila başladı Sıcaklıklar arttı, istila başladı

12:16
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı Süre uzatıldı
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı
11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 12:24:43. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Yüzme Havuzlarında Hijyen Kontrolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.