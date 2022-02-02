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Elazığspor Başkent Gözgözler Akademi FK maçının tarihi belli oldu - Son Dakika

Elazığspor Başkent Gözgözler Akademi FK maçının tarihi belli oldu

02.02.2022 16:37
Elazığspor Başkent Gözgözler Akademi FK maçının tarihi belli oldu

Ertelenen Elazığspor-Başkent Gözgözler Akademi FK maçı 23 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'de oynanacak.

Ertelenen Elazığspor-Başkent Gözgözler Akademi FK maçı 23 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'de oynanacak.

TFF 3. Lig 1. Grup 19. haftasında oynanması gereken ancak Elazığ'da etkili olan kar yağışından dolayı ertelenen Elazığspor - Başkent Gözgözler Akademi FK maçının yeni tarihi netlik kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, erteleme maçının 23 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'de Doğukent Stadı'nda oynanacağı bildirildi. 23. hafta maçında 19 Şubat Cumartesi günü 1954 Kelkit Belediyespor'u ağırlayacak olan Elazığspor, hemen ardından çarşamba günü Başkent Gözgözler Akademi FK'yı konuk edecek ve pazar günü Çatalcaspor deplasmanına gidecek.

Bordo-beyazlı ekibini maç takvimine göre bir hafta içinde 3 maç bekliyor. - ELAZIĞ

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Futbol Federasyonu, Elazığspor, Elazığ, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor Başkent Gözgözler Akademi FK maçının tarihi belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Elazığspor Başkent Gözgözler Akademi FK maçının tarihi belli oldu - Son Dakika
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