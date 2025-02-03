Elazığspor\'da Krallar: Yusuf Mert ve Beykan

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Elazığspor'un başarılı oyuncuları Yusuf Mert Tunç ile Beykan Şimşek, gol ve asist kralıklarında zirveye yerleşti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda karşılaştığı Nazillispor'u 6-1 yenen Elazığspor'da Yusuf Mert ve Beykan Şimşek grupta gol ve asist krallıklarında zirveye yerleşti. Son oynanan Nazillispor maçında fileleri 2 kez sarsan Yusuf Mert Tunç, bu sezonki gol sayısını 12'ye yükselterek, Bucaspor 1928'li Yasin Öztekin'i yakaladı ve zirveye ortak oldu.

Yine Çimentaş Elazığspor'un takım kaptanı Beykan Şimşek son Nazillispor maçında 3 asist yaparak yıldızlaşırken, bu sezonki toplam asist sayısını 11'e yükseltti. - ELAZIĞ