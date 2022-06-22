Elazığspor'da Mehmet Yaman istifa etti - Son Dakika
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Elazığspor'da Mehmet Yaman istifa etti

22.06.2022 11:54
Elazığspor'da Mehmet Yaman istifa etti

Elazığspor Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yaman, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek Elazığspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Elazığspor Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yaman, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek Elazığspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Elazığspor Yönetim Kurulu üyesi iş adamı Mehmet Yaman, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek Elazığspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yaman, "İşlerimin yoğunluğundan dolayı şehrimizin markası olan Elazığspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

Mehmet Yaman ayrıca Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinden de istifa etti. - ELAZIĞ

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Elazığspor'da hareketlilik başlıyor Elazığspor'da hareketlilik başlıyor
Kaynak: İHA

Mehmet Yaman, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor'da Mehmet Yaman istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığspor'da Mehmet Yaman istifa etti - Son Dakika
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