Elazığspor\'dan Genç Transfer

Elazığspor, Adanaspor'un 18 yaşındaki stoperi Yusuf Arda Midiliç ile resmi sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon Adanaspor'da 9 kez TFF 1. Lig maçına çıkan 18 yaşındaki Yusuf Arda Midiliç ile her konuda anlaşan bordo-beyazlılar genç oyuncuya 2+1 yıllık imza attırdı.

Ailemize Hoş Geldin Yasin Arda Midiliç başlığıyla Elazığspor resmi sayfasından duyurulan transferde, "Kulübümüz, son olarak Adanaspor forması giyen savunma oyuncusu Yasin Arda Midiliç ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz" denildi.