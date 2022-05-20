Elazığspor'un gol raporu - Son Dakika
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Elazığspor'un gol raporu

20.05.2022 11:54
Elazığspor'un gol raporu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarıda yapılan transfer ve yakalanan yenilmezlik serisiyle kümede kalmayı başaran Elazığspor'un attığı 36 golde 17 futbolcunun imzasını bulunuyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarıda yapılan transfer ve yakalanan yenilmezlik serisiyle kümede kalmayı başaran Elazığspor'un attığı 36 golde 17 futbolcunun imzasını bulunuyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 39 puan ve ikili averaj farkıyla kümede kalmayı başaran Elazığspor, rakip fileleri 36 kez havalandırdı. Elazığspor'un bulduğu 36 golde 17 futbolcunun imzası bulunuyor. Ara transfer döneminde bordo-beyazlı renklere bağlanan genç golcü Ömer Faruk Sezgin, rakip fileleri havalandırdığı 8 golle takımın en golcü futbolcusu olurken, Ömer Faruk'u 6 golle Yusuf Ensar Poyrazlı takip etti. Bu ikiliyi 3'er golle İzzet Topatar ile Fırat Ergün takip ederken, Muhammed Düzgüner, Yağızcan Erdem ve Emre Akgün 2'şer golle takıma katkı sağladı. Elazığspor adına rakip fileleri 1'er kez havalandıran isimler şöyle; Eray Berk Yıldız, Ahmet Ormanoğlu, Murathan Özen, Selim Enes Özeren, Cihan Canpolat, Abdullah İçen, Mesut Saray, Feyzullah Şahin Güneş ile Mücahir Çakır (kendi kalesine). - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor'un gol raporu - Son Dakika


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