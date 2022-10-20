Katar 'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde yapılacak Dünya Kupası'ndan dolayı La Liga maçları hafta içleri de oynanıyor.

Real Madrid'in galibiyet golleri, takımın son haftalardaki en formda oyuncuları Federico Valverde (Dk. 12) ve Karim Benzema (Dk. 75) ile Marco Asensio'dan (Dk. 89) geldi.

Kaynak: AA

Real Madrid, İspanya, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Elche deplasmanında kazanan Real Madrid liderliğini sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.