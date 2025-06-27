Elif Kılıç'tan Gümüş Madalya

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Elif Kılıç, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlar 57 kilo kategorisinde mücadele eden Elif Kılıç, finalde Finlandiya'dan Sofia Pekki ile karşılaştı.

Rakibine mağlup olan Elif, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Türkiye, şampiyonada 1 altın ve 3 gümüş olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.

Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası yarın sona erecek.