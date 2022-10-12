Emin Adanur'dan yönetim açıklaması - Son Dakika
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Emin Adanur'dan yönetim açıklaması

12.10.2022 18:00
Emin Adanur'dan yönetim açıklaması

Emin Adanur, adaylığı düşünmediğini ve istifa eden yönetimin yeniden görevine devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Emin Adanur, adaylığı düşünmediğini ve istifa eden yönetimin yeniden görevine devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Olağanüstü kongre kararı ile sıkıntılı dönemden geçen Bursaspor'da yeni yönetim arayışları sürüyor. Geçtiğimiz hafta 33 milyon liralık alacağının yarısını bağışlayan ve adı yeniden Bursaspor başkanlığına geçen iş insanı Emin Adanur, bugün yaptığı açıklamada mevcut yönetimle devam edilmesi gerektiğini söyledi.

İş insanı Emin Adanur yaptığı açıklamada, Bursaspor kulübünün istifa eden yönetimle devamından yana olduğunu söyledi.

Adanur, "Ben bu kentte doğan, büyüyen ve geçimini bu kentte sağlayan biriyim. Her Bursalı gibi Bursaspor sevdalısıyım. Benim amacım başkanlık koltuğuna oturmak değil, bu kentin değerini hak ettiği yerlerde, taraftarımızla, kentimizle buluşturmak, aynı değer etrafında coşmak ve coşturmak. Bu amaçla bir dönem önce yönetime gelmiştik ve tahtanın açılmasını sağlamıştık." dedi.

Bursaspor'un son 8 ayda 2 defa olağanüstü kongreye gitmesinin, mali borç yükünün ağırlaşmasının ve puan kaybının getirdiği istikrarsızlığın devamının kaos ortamını doğuracağını vurgulayan; mevcut yönetiminin görevde kalmasını gerektiğini belirten Adanur, "Bizim dönemimizden insanlar ders almalılar. Yönetim içindeki belirsizlik ve huzursuzluk sporcuları ve sportif başarıyı olumsuz etkiliyor. Bursaspor Kulüp Başkanı Ömer Faruk Banaz ve Asbaşkan Rıdvan Gültekin ile görüştük ve görüşmelerimiz devam edecek. Önümüzdeki günlerde kulübün lehine olumlu gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorum. O yüzden kulübün menfaati açısından daha fazla krizlerin yaşanmaması için istifa eden Ömer Furkan Banaz yönetiminin yeniden aday olması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'Tahtada güzel gelişmeler olacak'

Emin Adanur, önümüzdeki hafta tahta ile ilgili güzel gelişmelerin olacağını ifade ederek, "Bu konuda yönetimle görüşüyoruz, tecrübelerimiz onlarla paylaşıyoruz. Bizim dönemimizde bu alanda tecrübesi iyi olan Adnan Ersoy arkadaşımız da kendilerine destek verecek. Yapılan bağışlarla Bursaspor'da olumlu bir hava yaşandı. Bunun böyle devam edeceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Bursaspor ligde rüştünü ispatlayacaktır"

Bursaspor'un bu ligde rüştünü ispatlayacağına inandığını söyleyen Emin Adanur, "Bizim yaptığımız bağış ve son zamanlarda Enbiya Topal'ın Twitter üzerinden yaptığı yayınla, çok sayıda insana ulaştık. Bu süreçle atılan adımların yanı sıra mevcut yönetimin görevine devam etmesiyle birlik beraberliğin meyvesini daha da güçlü hissedeceğiz. Mevcut yönetimin devam etmesini ve şehrin bütün dinamiklerine de bu konuda destek vermeye çağırıyorum" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursaspor, Spor, Son Dakika

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