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EMS Yapı Sivasspor, Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Sivasspor, ligdeki son maçlarda 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 26 puan topladı. Defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ve Uğur Çiftçi, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sivasspor'da Charilaos Charisis, Caner Osmanpaşa ve Hakan Arslan'ın sakatlıkları devam ediyor. Roman Kvet sarı kart cezalısı, Clinton N'Jie ve Ahmed Musa ise milli takımlarda olduğu için forma giyemeyecek.

EMS Yapı Sivasspor, Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak
23.01.2024 - 09:47,
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 26 puan topladı.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor'da karşılaşma öncesi Charilaos Charisis, Caner Osmanpaşa ve Hakan Arslan'ın sakatlığı sürüyor.

Sarı kart cezalısı Roman Kvet ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülke milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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