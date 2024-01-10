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EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçına hazırlanıyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük görev yapacak. Sivas temsilcisinde sarı kart cezalısı Rey Manaj, Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Samuel Saiz, Caner Osmanpaşa ve Uğur Çiftçi ise kart ceza sınırında bulunuyor.

EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçına hazırlanıyor
10.01.2024 - 12:54,
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 24 puan topladı.

Sivas temsilcisinde sarı kart cezalısı Rey Manaj, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaynak: AA
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