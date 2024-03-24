Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya, Malavi'yi 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya, Malavi'yi 4-0 mağlup etti

Engin Fırat\'ın çalıştırdığı Kenya, Malavi\'yi 4-0 mağlup etti

Türk Teknik Direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya Milli Takımı, Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nda ev sahibi Malavi'yi 4-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Kenya, Ayub Masika ve John Avire'nin golleriyle farkı daha da açtı. Engin Fırat'ın öğrencileri son 2 maçta 9 gol atarak başarılı bir performans sergiledi.

24.03.2024 12:08
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Türk Teknik Direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya, Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nda karşılaştığı ev sahibi Malavi'yi 4-0'lık skorla mağlup etti.

Malavi'nin başkenti Lilongwe'de düzenlenen Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nda Türk Teknik Direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya Milli Takımı, ev sahibi Malavi ile karşı karşıya geldi. Bingu National Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Kenya, 1. ve 5. dakikalarda Michael Olunga'nın golleriyle 2-0 önde kapattı. Müsabakanın 83. dakikasında Ayub Masika ve 90+3. dakikasında John Avire'nin golleriyle Kenya sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Malavi Cumhurbaşkanı Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Kenya Teknik Direktörü Engin Fırat'a hediye verdi.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Seyşeller'i 5-0 mağlup eden Engin Fırat'ın öğrencileri, son 2 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

Engin Fırat, Kenya Milli Takımı ile aldığı başarılı sonuçlarla Afrika futbolunda da dikkatleri üzerine çekerek, ilgi odağı oldu. Kenya halkı da Fırat'a hayranlık duyduğunu her fırsatta dile getiriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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