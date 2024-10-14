Erciyes 38 FK'dan Önemli Galibiyet - Son Dakika
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Erciyes 38 FK'dan Önemli Galibiyet

Erciyes 38 FK\'dan Önemli Galibiyet

Ayhan Gürbüz, Orduspor 1967 galibiyetinin önemini vurguladı ve Play-Off hedeflerini açıkladı.

14.10.2024 15:11
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Erciyes 38 Futbol Kulübü kaptanı Ayhan Gürbüz, Orduspor 1967 maçında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü sahasında Orduspor 1967 maçını kazandı. Ligin 6. hafta maçında sahasında oynadığı müsabakada Karadeniz ekibini 2-1 yenen Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde takım kaptanı Ayhan Gürbüz, haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Gürbüz; "Ben bu takımın kaptanı olmaktan gurur duyuyorum. Giren çıkanı aratmıyor. Hem Perşembe günü Türkiye Kupası'nda hem lig maçında Orduspor 1967 takımına karşı aslanlar gibi mücadele ettik ve iki maçı da kazandık. Mutluyuz" dedi.

Uzun lig maratonunda daha iyi konuma gelmek için çaba sarf edeceklerini söyleyen Ayhan Gürbüz, "Bizim yolumuz uzun. Daha oynanacak çok maç var. Kazanacağımız çok maç var. Hedefimiz Play-Off. İnşallah buna muvaffak oluruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Orduspor, Erciyes, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes 38 FK'dan Önemli Galibiyet - Son Dakika

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