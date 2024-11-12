Erciyes'te Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası - Son Dakika
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Spor

Erciyes'te Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası

Erciyes\'te Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası

Erciyes Kayak Merkezi'nde ilk kez Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası düzenlenecek.

12.11.2024 16:46
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Erciyes Kayak Merkezinde Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman'ı ziyaret etti.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Faaliyetler Şube Müdürü Yakup Deliktaş'ın da hazır bulunduğu görüşmede, kışın yapılacak sportif faaliyetler görüşüldü. Görüşmelerde kış sezonunda Türkiye'de ilk kez Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası düzenlenmesi yönünde karar alındı.

Federasyon Başkanı Nahit Şahin, Erciyes'in güvenilir tesisleri ve uluslararası standartlardaki organizasyon becerisiyle bu tür turnuvalarda büyük avantaj sağladığını belirtti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Elcuman ise Erciyes'teki kış sporlarına her geçen gün yenisini eklediklerini, kar ragbisi gibi zorlu bir sporun uluslararası çapta Türkiye'de ilk kez Kayseri'de yapılacak olmasından gurur duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erciyes'te Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası - Son Dakika

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