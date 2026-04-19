Erokspor'dan Büyükçekmece'ye Yenilgi

19.04.2026 15:37
Erokspor, Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece'yi 79-67 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Şahin, Polat Parlak, Tolga Edis

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 2, PJ Pipes 18, Muhaymin Mustafa 2, Mensah 14, Gavrilovic 4, Yiğit Özkan, Pusica 9, Can Kaan Turgut, Bandaogo 7, Doğan Şenli 9, Johnson 2

Safiport Erokspor: Pangos 6, Simmons 8, Cornelie 4, Egehan Arna 17, Love 6, Crawford 6, Galloway 17, Thomas Akyazılı, Thurman 9, Ahmet Düverioğlu 6

1. Periyot: 15-12

Devre: 32-32

3. Periyot: 52-54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Safiport Erokspor, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-67 yendi.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
