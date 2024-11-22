Ersin Aka'ya Başsağlığı Mesajı

Spor

Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN), öldürülen Çorlu spor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka için başsağlığı ve kınama mesajı yayımladı.

US-SEN, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka'nın, uğradığı menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu insanlık dışı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, bu vahşeti gerçekleştirenlerin bir an önce adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz. Ersin Aka'nın ailesine, Çorluspor 1947 Kulübüne ve Türk spor camiasına en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Türk futbolunu yasa boğan bu acı kayıp karşısında acınızı paylaşıyor ve yanınızda olduğumuzu ifade ediyoruz" denildi. - İSTANBUL