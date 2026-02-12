Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama - Son Dakika
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

Ertuğrul Doğan\'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
12.02.2026 17:44
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bu hafta oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçına dair görüşlerini belirtti. Doğan, 'centilmence bir maç olmasını diliyorum' dedi ve Fenerbahçe'yi Trabzon'da en güzel şekilde ağırlayacaklarını ifade etti. Trabzonspor'un tek düşüncesi kazanmak olsa da, önceliklerinin centilmenlik olduğunu, hakemin etkin olmadığı, hak edenin kazandığı bir maç dileğinde bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

''DÜŞÜNCEMİZ KAZANMAK AMA ÖNCE CENTİLMENLİK''

Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Ertuğrul Doğan, "Hakemin etkin olmadığı, hak edenin kazandığı, centilmence bir maç olmasını diliyorum. Fenerbahçe'yi, Trabzon'da en güzel şekilde misafir edeceğiz. Trabzonspor olarak tek düşüncemiz var; kazanmak. Ama önce centilmenlik, sakatlıksız, maçın sahada oynandığı, hakemin işin içine müdahil olmadığı, yanlış kararların olmadığı bir maç diliyorum iki takım için de" diye konuştu.

"FEDERASYON UYGUN GÖRÜRSE B TAKIM UYGULAMASINA GİDECEĞİZ''

Bazı kulüplerin B Takım talep ettiğini ve bu konunun da TFF onayına sunulacağını söyleyen Doğan, "Katılmak isteyen kulüpler bize taleplerini iletti. Biz federasyona 'Şu kulüpler B Takım konusundan yararlanmak istiyor' diye yazımızı vereceğiz. Bundan sonrası farklı bir süreç. Özellikle alt liglerdeki en büyük maliyetler seyahat ve konaklama maliyetleri. A Takım ile beraber seyahat yapıldığında bu maliyetlerin birçoğunun önüne geçilecek. Dolayısıyla katılmak isteyen kulüplerimiz de var, katılmak istemeyen kulüplerimiz de var. Biz de bu konuda zorunluluk yüklemedik. Katılmak isteyen kulüplerimiz planlamalarını bu yönde hazırladı. Federasyon da uygun görürse önümüzdeki sene bu uygulamaya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    ben Samsunspor taraftarı olarak Trabzonspor başkanını çok beğeniyorum futbolda çirkinliğe asla müsade etmiyor hep sağduyulu açıklamamlar yapıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
