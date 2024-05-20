Erzincan'ın Tercan ilçesinde vatandaşlar, Galatasaray- Fenerbahçe derbisini traktör römorku üzerine kurulan televizyondan izlediler.
İlçedeki çay ocağı işletmecisi Hilmi Tuğrul Özelgül, futbol severlerin soğuk havaya aldırış etmeden maçı dışarıda izlemek istediklerini ifade ederek bunun üzerine televizyonu traktör römorkunun üzerine kurduklarını söyledi.
Derbiyi beraber keyifle izleyen Galatasaray ve Fenerbahçeli vatandaşlar maçın ardından yine dostça ayrıldılar. - ERZİNCAN
Son Dakika › Spor › Erzincan'da Traktör Römorkunda Derbi Keyfi - Son Dakika
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