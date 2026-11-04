Erzincanspor, 52 Orduspor FK maçındaki kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Erzincanspor, 52 Orduspor FK maçındaki kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

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Erzincanspor, 52 Orduspor FK maçındaki kötü tezahürat nedeniyle PFDK\'ya sevk edildi
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TFF Hukuk Müşavirliğinin 3 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre Erzincanspor, 1 Kasım 2026'da 52 Orduspor FK ile oynanan maçtaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Kulübe verilecek yaptırım, PFDK'nin değerlendirmesi sonucunda belli olacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Erzincanspor, sahasında oynadığı 52 Orduspor FK karşılaşmasında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin 3 Kasım 2026 tarihli disiplin sevkleri açıklamasında, Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş. hakkında disiplin işlemi başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 1 Kasım 2026 tarihinde oynanan Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş.- 52 Orduspor FK müsabakasında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kulübün Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

TFF'nin disiplin sevkleri listesinde 13. sırada yer alan Erzincan temsilcisi hakkında uygulanabilecek yaptırımlar, PFDK'nin yapacağı değerlendirme sonucunda belli olacak.

Kaynak: İHA
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