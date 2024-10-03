Erzurumspor'da Başarı Stratejisi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurumspor'da Başarı Stratejisi

Başkan Ahmet Dal, Erzurumspor'un başarısının kenetlenme, mücadele ve sabırda yattığını belirtti.

03.10.2024 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, yaptığı açıklamada başarılarının sırrının kenetlenme, mücadele ve sabırdan geçtiğini söyledi.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, yeni transferlerin de katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Transfer tahtasının kapalı olduğu dönemlerde ve sonrasında yaşanan zorlukları birlik ve beraberlik ile aştıklarını vurgulayan Başkan Dal, "Kenetlenme, mücadele ve sabır. Başarımızın sırrı bunlarda saklı. Hocamız Hakan Kutlu ve oyuncularımız tüm sıkıntılara ve çıkmazlara rağmen sabırla bekledi ve mücadele ettiler. Nihayetinde zor günleri aşarak buralara kadar geldik. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederiz. Bizim için ahde vefa önemli. Bu manada kimseye haksızlık yapmadık ve yapmayacağız. Özellikle altyapıya önem vererek kulübümüzü geleceğe taşımanın planlamalarını yapıyoruz" dedi.

Mavi-beyazlı takımın Başkanı Ahmet Dal, zorlu ve çekişmeli bir ligde mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Bu sezonun başında, transfer yasağının da kaldırılmasıyla 17 transfere imza atarken 16 oyuncumuzla yollarımız ayırdık. 30 dosyayı çözerek taraftarımızın ve camiamızın beklentilerini yerine getirdik. Hep birlikte ve el birliği ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Bize güvenenlerin emeklerini boşa çıkarmayacağız. Bu arada statla alakalı sorunumuzun da bir an önce çözüme bağlanması elzemdir" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor'da Başarı Stratejisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:26 Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
23:39 ABD’nin dev bankası çöktü ABD'nin dev bankası çöktü
23:37 Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı
23:29 Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, ’3 kurşun yetmiyormuş’ dedi Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, '3 kurşun yetmiyormuş' dedi
23:26 HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç’tan mesaj HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç'tan mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 17:56:51. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurumspor'da Başarı Stratejisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement