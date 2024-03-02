Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Seyfettin Ünal, Mehmet Dura
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Estrela, Alican Özfesli (Dk. 62 Shala), Süleyman Koç, Celal Hanalp, Özgür Sert (Dk. 46 Muhammed Emin Yavaş), Furkan Özhan (Dk. 90+2 Mustafa Gürkan Varlık), Eren Tozlu
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan (Dk. 60 Cem Ekinci), Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Atila Turan, Candeias, Amaral, Kharaishvili, Barış Alıcı (Dk. 78 Sheidaev), Skhirtladze (Dk. 60 Kouakou)
Sarı kartlar: Dk. 51 Yusuf Abdioğlu, Dk. 58 Burak Öksüz (Kocaelispor), Dk. 58 Süleyman Koç, Dk. 58 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK ve Kocaelispor Berabere Kaldı - Son Dakika
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, Aras Kargo'yu 3-1 mağlup ederek play-off'lara katılmayı garantiledi. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın oynayacakları Fenerbahçe Parolapara maçının hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son hazırlıklar yapıldı. Takım, kendi tesislerinde kampa girdi ve yarın saat 14.00'te Cizre Spor Salonu'nda Fenerbahçe Parolapara'yı konuk edecek.
Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, hakemin İsmet hocayı haksız yere kırmızı kartla cezalandırdığını ve Caner'in Kenan'a tokat attığını söyledi. Dolutaş, VAR'ın devreye girmediğini ve hakemin ciddi hatalar yaptığını belirtti.
Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Kaysersipor'u 3-0 mağlup etti. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.
Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda yapılan seçimlerde Mahmut Ören, yeni divan başkanı seçildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde 653 oy alan Ören, diğer adayları geride bıraktı. Ören, Trabzonspor Divan Başkanı olarak kulübün yanında olacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini söyledi.
Samsun'da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri sona erdi. Büyükler sağ kol müsabakaları ve bedensel engelliler sağ ve sol müsabakalarıyla tamamlanan şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları Samsun Valisi, federasyon başkanı ve il müdürü tarafından takdim edildi. Müsabakalar sonucunda Avrupa şampiyonasında mücadele edecek milli takım aday kadrosu için 92 sporcu belirlendi.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK ile Kocaelispor arasında oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı. İki takım da puanları paylaştı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen gol sesi çıkmadı. Hakemlerin Oğuzhan Aksu, Seyfettin Ünal ve Mehmet Dura olduğu maçta sarı kartlar da çıktı.
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