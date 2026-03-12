STAT: Esenler
HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Harun Güngör, Ferhat Çalar
ESENLER EROKSPOR: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar (Dk. 63 Jack), Amilton (Dk. 75 Catakovic), Recep Niyaz (Dk. 76 Berat Luş), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 63 Kanga), Faye, Kayode
BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Kerim Alıcı, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 78 Oğuz Ceylan), Mulumba, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 78 Mücahit Albayrak), Fall (Dk. 12 Arda Özçimen), Amaral (Dk. 70 Abdulkadir Parmak), Kehinde (Dk. 46 Badji), Tanque
GOLLER: Dk. 14 Kayode (Esenler Erokspor), (P) Dk. 45+9 Tanque (Bandırmaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 9 Akın Alkan (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Mikail Okyar, Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Amaral (Bandırmaspor)
Esenler Erokspor, 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında evinde konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor - Bandırmaspor: 1-1 - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?