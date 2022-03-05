Eski futbolcu Olcan Adın'ın Marcao paylaşımı çıldırttı: Ne güzel dünya ya - Son Dakika
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Eski futbolcu Olcan Adın'ın Marcao paylaşımı çıldırttı: Ne güzel dünya ya

05.03.2022 21:35

Bir dönem Galatasaray forması giyen Olcan Adın Marcao'ya tepki gösterdi, "Sen sahanın içinde takım arkadaşına yumruk at, sahada bütün pislikleri yap, gel Galatasaray'a kaptan ol! Ne güzel dünya ya..." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Marcao sahaya kaptan olarak çıkarken, 2014-2016 yılları arasında Galatasaray formasını terletmiş eski futbolcu Olcan Adın bu duruma tepki gösterdi.

"NE GÜZEL DÜNYA"

Olcan Adın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen sahanın içinde takım arkadaşına yumruk at, sahada bütün pislikleri yap, gel Galatasaray'a kaptan ol! Ne güzel dünya ya..." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Adın'a tepki gösterirken eski futbolcunun bu paylaşımı gündeme gelmek için yaptığını savundu.

Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarları çıldırtan paylaşım: Ne güzel dünya ya
Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarı çıldırtan Marcao paylaşımı: Ne güzel dünya ya
Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarı çıldırtan Marcao paylaşımı: Ne güzel dünya ya
Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarı çıldırtan Marcao paylaşımı: Ne güzel dünya ya
Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarı çıldırtan Marcao paylaşımı: Ne güzel dünya ya
Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarı çıldırtan Marcao paylaşımı: Ne güzel dünya ya
Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarı çıldırtan Marcao paylaşımı: Ne güzel dünya ya
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Son Dakika Spor Eski futbolcu Olcan Adın'ın Marcao paylaşımı çıldırttı: Ne güzel dünya ya - Son Dakika


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