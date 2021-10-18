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Eski Milli futbolcu Emre Aşık motosikletiyle otomobile çarptı - Son Dakika

Eski Milli futbolcu Emre Aşık motosikletiyle otomobile çarptı

18.10.2021 11:13

Üç büyükler ve A Milli Takımlarında forma giymiş eski futbolcu Emre Aşık, İstinye Park yakınlarında motosikletiyle otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Aşık, tedavi altına alındı. Kazazedeler birbirinden şikayetçi olmadı.

Ünlü futbolcu Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de motosikletiyle kaza yaptı. Sabah'ta aktarılan habere göre; İstinye Park AVM yakınlarındaki trafik ışıklarında beklemeye başlayan Aşık, yeşil ışık yandığında hareket etmek istedi. İddiaya göre, bu sırada yan yönden gelen bir araçla çarpışan Aşık, çarpmanın etkisi ile motosikletinden savruldu ve ayağından yaralandı. Diğer aracın sürücüsünün de özel bir televizyon kanalında şoför olduğu belirtildi.

Eski Milli futbolcu Emre Aşık kaza yaptı! Tedaviye alındı

TEDAVİYE ALINDI

Şoför, 112 acil yardım hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ünlü futbolcuyu Baltalimanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Emre Aşık tedavi altına alındı. İki kazazede, birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Eski Milli futbolcu Emre Aşık motosikletiyle otomobile çarptı

İstinye Park, Emre Aşık, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Milli futbolcu Emre Aşık motosikletiyle otomobile çarptı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eski Milli futbolcu Emre Aşık motosikletiyle otomobile çarptı - Son Dakika
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