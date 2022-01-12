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Eski yönetici Selim Kosif'ten olay eleştiri: Şu an doğan çocuklar Fenerbahçeli olmak istemiyor - Son Dakika

Eski yönetici Selim Kosif'ten olay eleştiri: Şu an doğan çocuklar Fenerbahçeli olmak istemiyor

12.01.2022 16:20

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, Ali Koç yönetimini sert şekilde eleştirdi. TRT'de radyo yayınına konuk olan Kosif'in, "Şu an doğan çocuklar Fenerbahçeli olmak istemiyor" ifadesi dikkat çekti.

Fenerbahçe eski yöneticisi Selim Kosif, "Şu an doğan çocuklar Fenerbahçeli olmak istemiyor. Futbol şubesini tamamen futbolu bilmeyenler yönetiyor. Umarım Fenerbahçe'ye daha büyük bir zarar vermemek için seçime gidilir" dedi.

TRT Radyo 1'de yayınlanan Ahmet Fisunoğlu'nun sunduğu 'Spor Servisi' programına konuk olan Fenerbahçe eski yöneticisi Selim Kosif, sarı-lacivertlilerin gündemine dair açıklamalarda bulundu. 3.5 sezonda toplam 29 haftayı Fenerbahçe'nin teknik direktörsüz geçirdiğini belirten Kosif, "Bu bir utançtır. Bir an önce kongreye gidilmeli. Hoca gelmesiyle sorunlar çözülmez. Bence bu sezon başında yapılan en büyük yanlış, kovulan Pereira'yı geri alması oldu. İlk döneminde kulübü mahkemeye vermiş ve tazminat alan birisini getirmemeliydi. Ben olsam Emre'yle devam ederdim. Sadece Emre'den daha büyük bir isim gelseydi o zaman Emre gitmeliydi" diye konuştu.

"UMARIM SEÇİME GİDİLİR"

Başkan Ali Koç'un sportif başarısı olmadığını ifade eden Selim Kosif, "Başkanın her hangi bir sportif başarısı yok. Borçlar açıklanan rakamlardan daha yüksek. Şu an doğan çocuklar Fenerbahçeli olmak istemiyor. Futbol şubesini tamamen futbolu bilmeyenler yönetiyor. Umarım Fenerbahçe'ye daha büyük bir zarar vermemek için seçime gidilir" şeklinde konuştu. Ali Koç'un kulübe yaklaşık 80 milyon Euro verdiğini ifade eden Selim Kosif, "Ancak yapılan yanlış harcamalarla kulübü daha da borçlandırdı" dedi.

"ALİ KOÇ'UN GETİRMEDİĞİ ALEX KALDI"

Sarı-lacivertlilerin teknik direktör arayışlarına da değinen Kosif, "Duyduğuma göre Löw ile belli bir aşamaya gelinmiş. Ancak şu an her gelecek hoca transfer bütçesi istiyor. Bu durum aşılmaya çalışılıyormuş. Löw gibi hocaların şartları da ağır oluyor. Ben olsam önce bir futbol aklını getirirdim. Ama teknik direktör ismi vermem doğru olmaz. Ali Koç bizim vedalaştığımız isimleri tekrar getirdi ama hangisi başarılı oldu? Getirmediği tek isim Alex kaldı" açıklamasında bulundu.

"ALTAY VE BERKE O DÜZEYDE DEĞİL"

Kaleciler Altay Bayındır ile Berke Özer'i eleştiren Selim Kosif, "Hem Altay hem de Berke Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olacak düzeyde değil. Fenerbahçe'nin kalecisi yok. Kadroya ciddi takviyeler lazım. Yönetim yok, teknik heyet yok, böyle olunca her şey normal" ifadelerini kullandı.

Selim Kosif, gelecek adına camianın umudunun olmadığını ve yönetimin güvenoyu almak için bir an önce kongreye gidilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Selim Kosif, Fenerbahçe, Futbol, Radyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eski yönetici Selim Kosif'ten olay eleştiri: Şu an doğan çocuklar Fenerbahçeli olmak istemiyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eski yönetici Selim Kosif'ten olay eleştiri: Şu an doğan çocuklar Fenerbahçeli olmak istemiyor - Son Dakika
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