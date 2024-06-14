EURO 2024 heyecanı başlıyor! İşte gün gün maç programı - Son Dakika
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EURO 2024 heyecanı başlıyor! İşte gün gün maç programı

EURO 2024 heyecanı başlıyor! İşte gün gün maç programı

EURO 2024 futbol şampiyonası, Almanya-İskoçya maçı ile başlıyor. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, 24 milli takımın katılımı ile 14 Temmuz'a kadar sürecek. İşte gün gün maç programı...

14.06.2024 14:27
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EURO 2024 heyecanı Almanya-İskoçya maçı ile başlıyor. Münih Futbol Arena'da oynanacak mücadele bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün yapılacak tek maçla başlayacak.

DEV HEYECAN 1 AY SÜRECEK

Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenlenecek turnuvada 14 Temmuz'a kadar 31 gün boyunca futbolun kalbi atacak. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyon, bu akşam ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında Münih Futbol Arena'da oynanacak açılış müsabakasıyla start alacak. TSİ 22.00'de başlayacak maç, TRT 1'den yayımlanacak.

16 TAKIM ÜST TURA ÇIKACAK

Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek. Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba günü sona erecek. 29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak. EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.

TÜRKİYE, F GRUBU'NDA

A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

MAÇ PROGRAMI

EURO 2024 gruplarında TSİ maç programları şöyle;

A Grubu:

Bugün:

  • 22.00 Almanya-İskoçya (Münih Futbol Arena)

Yarın:

16.00 Macaristan- İsviçre (Köln Stadı)

19 Haziran Çarşamba:

19.00 Almanya-Macaristan (Stuttgart Arena)

22.00 İskoçya-İsviçre (Köln Stadı)

23 Haziran Pazar:

22.00 İskoçya-Macaristan (Stuttgart Arena)

22.00 İsviçre-Almanya (Frankfurt Arena)

B Grubu:

Yarın:

  • 19.00 İspanya- Hırvatistan (Berlin Olimpiyat)
  • 22.00 İtalya-Arnavutluk (BVB Stadı)

19 Haziran Çarşamba:

  • 16.00 Hırvatistan-Arnavutluk (Volkspark)

20 Haziran Perşembe:

  • 22.00 İspanya-İtalya (AufSchalke Arena)

24 Haziran Pazartesi:

  • 22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)
  • 22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig Stadı)

C Grubu:

Yarın:

  • 19.00 Slovenya- Danimarka (Stuttgart Arena)
  • 22.00 Sırbistan-İngiltere (AufSchalke Arena)

20 Haziran Perşembe:

  • 16.00 Slovenya-Sırbistan (Münih Futbol Arena)
  • 19.00 Danimarka-İngiltere (Frankfurt Arena)

25 Haziran Salı:

  • 22.00 İngiltere-Slovenya (Köln Stadı)
  • 22.00 Danimarka-Sırbistan (Münih Futbol Arena)

D Grubu:

16 Haziran Pazar:

17 Haziran Pazartesi:

  • 22.00 Avusturya- Fransa (Düsseldorf Arena)

21 Haziran Cuma:

  • 19.00 Polonya-Avusturya (Berlin Olimpiyat)
  • 22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)

25 Haziran Salı:

  • 19.00 Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat)
  • 19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı)

E Grubu:

17 Haziran Pazartesi:

  • 16.00 Romanya- Ukrayna (Münih Futbol Arena)
  • 19.00 Belçika- Slovakya (Frankfurt Arena)

21 Haziran Cuma:

  • 16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena)

22 Haziran Cumartesi:

  • 22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

  • 19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena)
  • 19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena)

F Grubu:

18 Haziran Salı:

  • 19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)
  • 22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)

22 Haziran Cumartesi:

  • 16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)
  • 19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

  • 22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)
  • 22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Milli Takım, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024 heyecanı başlıyor! İşte gün gün maç programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muammer Gökçetin: İki hazırlık maçı izledim. stoper ve santrafor eksikliği var. Takımın oyunu bana hiç umut vermiyor ama inşallah yanılırım 3 0 Yanıtla
    Gregor Samsa: İleri hatlar iyi ama savunma berbat. Grubu geçemeyiz bence. 1 0
  • MUHAMMED EBZAL: Başarılar türkiyem 2 0 Yanıtla

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