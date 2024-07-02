EURO 2024'te Hollanda, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

EURO 2024'te Hollanda, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Hollanda, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Hollanda, Avrupa Şampiyonası'nda 8. kez çeyrek finallere kalmayı başardı.

02.07.2024 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Hollanda, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya ile Hollanda, son 16 turunda karşı karşıya geldi. Süper Lig ekiplerinde forma giyen isimlerden Trabzonspor'un yeni transferi Rumen futbolcu Denis Draguş, 11'de başladığı mücadelenin 72. dakikasında yerini Valentin Mihai'ye bırakırken, sezonu Konyaspor'da tamamlayan Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau 72. dakikada Marius Marin'in yerine oyuna dahil oldu. Sezonu Gaziantep FK'da tamamlayan Romanya'nın file bekçisi Florin Nita ise 90 dakikada sahada kaldı. Alman hakem Felix Zwayer'in düdük çaldığı müsabakada Hollanda üst üste kullandığı kornerlerin ardından golü buldu. Mücadelenin 19. dakikasında sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Cody Gakpo, Andrei Ratiu'yu geçerek sol çaprazdan sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek, Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi. Kalan bölüm yoğun tempoda oynanmasına rağmen gol sesi çıkmadı ve ilk yarı Hollanda'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı da karşılıklı ataklarla başlarken, 58. dakikada Hollanda ikinci gole yaklaştı. Sağ taraftan Memphis Depay'ın kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Virgil van Dijk, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti. 63. dakikada altıpas içerisine seken topa Cody Gakpo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ancak VAR kontrolü sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi. Maçın 83. dakikasında Depay'ın pasında sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Gakpo, rakibini geçerek son çizgiden içeri çevirdiği topa altıpas içerisinde Donyell Malen vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Karşılaşmanın son dakikalarında Romanya'da savunmanın önde yakalandığı pozisyonda Donyell Malen, yarı saha boyunca topla ilerledikten sonra ceza sahasına girip düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Malen'in attığı gol skoru tayin ederken, mücadele de Hollanda'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hollanda, Avrupa Şampiyonası'nda 8. kez çeyrek finallere kalmayı başardı. Portakallar, en son 2008'deki şampiyonada çeyrek finale kalmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hollanda, Romanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024'te Hollanda, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Millilerimize tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı
23:35 Avusturya’yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024’te çeyrek finalde Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde
23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finalde oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak
23:41 CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum’u kutladı İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
21:31 Antalya’da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı Antalya'da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 00:28:51. #1.12#
SON DAKİKA: EURO 2024'te Hollanda, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement