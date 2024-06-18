EURO 2024'te sahne bizim! İşte Türkiye-Gürcistan maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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EURO 2024'te sahne bizim! İşte Türkiye-Gürcistan maçının muhtemel 11'leri

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında bugün saat 19.00'da Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maçta Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. İşte karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri...

18.06.2024 16:06  Güncelleme: 16:18
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynayacağı maçta Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Shengelia, Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze, Mikautadze, Kvaratskhelia.

ARJANTİNLİ HAKEM YÖNETECEK

Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak.Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.

12 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk maçını yapacağı Gürcistan ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü. Son maçlarını 24 Mayıs 2012'de Salzburg'da oynayan iki ekip 12 yıl sonra yeniden karşılaşacak.

İLK MAÇ 2002'DE

Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı. İki ülke milli takımlarının 7 Şubat 2007'de Tiflis'teki oynadığı özel maçı ise Gürcistan 1-0 kazandı. Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

EURO 2024\'te sahne bizim! İşte Türkiye-Gürcistan maçının muhtemel 11\'leri

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan, Dortmund, Türkiye, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024'te sahne bizim! İşte Türkiye-Gürcistan maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika

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SON DAKİKA: EURO 2024'te sahne bizim! İşte Türkiye-Gürcistan maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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