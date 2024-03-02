Eyüp Sabri Tuncer 2024 Pony Ligi İstanbul\'da Başladı

Eyüp Sabri Tuncer 2024 Pony Ligi'nin ilk ayağı İstanbul'da başladı.
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Dila Atlı Spor Kulübünde düzenlenen organizasyonun ilk ayağına 6-14 yaş arasındaki 163 binici katıldı. Ligin ilk ayağı yarın sona erecek.
Sezonun ikinci ayağı 20-21 Nisan'da Bursa Balat Binicilik Kulübünde, üçüncü ayağı 4-5 Mayıs'ta Ankara Başkent Binicilik Kulübünde, dördüncü ayağı 18-19 Mayıs'ta İstanbul Sipahi Ocağı Binicilik Kulübünde ve beşinci ayağı ise 8-9 Haziran'da Bursa Tabiat Binicilik Kulübünde yapılacak.
Finaller ise 29-30 Haziran'da İstanbul Atlı Spor Kulübünde gerçekleştirilecek.
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Trabzonspor 55. Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda oy kullanma hakkı bulunan 2 bin 90 üyeden bin 166'sı oy kullandı. Mahmut Ören, 653 oy alarak yeni divan kurulu başkanı seçildi. Diğer adaylar Hayrettin Hacısalihoğlu 278 ve Emin Kahraman da 233 oy aldı. Yeni başkan Mahmut Ören, kulübün yanında olacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini belirtti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yenerek namağlup liderliğini korudu. Maçın başından sonuna üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, galibiyete ulaşmayı başardı.
Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda başarılı güreşçiler ve antrenörler ödüllendirildi. Programda güreşin Edirne'de gelişmesi için çaba sarf edildiği vurgulandı. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ise güreşin gelişmesine yönelik projelerini açıkladı.
İstanbul Boğazı'nda düzenlenen MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle gemi trafiği saat 09.00-17.00 arasında çift yönde askıya alındı. Yarışların sona ermesiyle birlikte gemi trafiği normale döndü.
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım' dedi. Yavaş, maç sonrası yaşanan saha dışı olayları da eleştirerek, gerekli yaptırımların uygulanmasını ve bir daha yaşanmamasını umduğunu belirtti.
Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, hakemin kararlarını anlamadıklarını ve haksızlığa uğradıklarını belirtti. Dolutaş, Caner'in Kenan'a attığı tokadın VAR tarafından görülmediğini ve hakemin ciddi hatalar yaptığını ifade etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yenerek galibiyet elde etti.
Ordu'da motosikletli kuryeler, trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla konvoy oluşturdu. Ordu Motosikletli ve Motosikletsiz Kuryeler Derneği üyeleri, şehir turu atarak motosikletli kuryelerin mesleki haklarına ve yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti. Protestoya, bir süre önce bacağını kaybeden kurye Cemil Bilgili de destek verdi.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynanan maçta Fenerbahçe taraftarının kendisine yönelik küfürlü tezahüratta bulunmasına tepki gösterdi. Belözoğlu, bu durumu asla beklemeyeceğini ve Fenerbahçeli olduğunu belirterek, küfürlü tezahüratı hak etmediğini ifade etti. Ayrıca, geçmişte Galatasaray'a karşı aldıkları ağır mağlubiyetlerde dahi takımına ihanet etmediğini vurguladı.
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