F1 Bahreyn Grand Prix'sinde ilk iki sıra Ferrari'nin - Son Dakika
Üye Girişi

F1 Bahreyn Grand Prix'sinde ilk iki sıra Ferrari'nin

20.03.2022 20:35
F1 Bahreyn Grand Prix'sinde ilk iki sıra Ferrari'nin

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc kazandı.

Şampiyonada 2022 sezonu, Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'ndeki yarışla başladı.

Ferrari'den Charles Leclerc, RedBull'dan Max Verstappen ve Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz, 57 turluk yarışı, uzun süre başladıkları sırada götürdü.

Pierre Gasly'nin (AlphaTauri) aracının motor arızası nedeniyle yolda kalması üzerine 46. turda piste güvenlik aracı girdi. Leclerc, güvenlik aracının pisti terk ettiği 51. turda liderliğini korudu.

Bitime üç tur kala yarış, RedBull takımı adına kabusa döndü. Önce son şampiyon Verstappen, otomobilindeki sorun nedeniyle yarış dışı kaldı, Perez ise son turda spin atarak yarışı puansız kapadı.

En hızlı tur puanını da hanesine yazdıran Leclerc, 1: 37: 33.584'lük derecesiyle kariyerinin 3. yarış birinciliğini elde etti. Red Bull sürücülerinin devre dışı kalmasıyla Sainz, ikinci sırada yarışı tamamladı. Ferrari pilotları, 2019 Singapur Grand Prix'sinden sonra ilk kez bir yarışı ilk iki sırada tamamladı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise beşincilikten üçüncülüğe yükselerek podyum şansı yakaladı. Hamilton'ın yeni takım arkadaşı George Russell ise dördüncülük elde etti.

Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 27 Mart'ta yapılacak.

Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Charles Leclerc (Monako): 26 puan

2. Carlos Sainz (İspanya): 18

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 15

4. George Russell (Büyük Britanya): 12

5. Kevin Magnussen (Danimarka): 10

Takımlar

1. Ferrari: 44

2. Mercedes: 27

3. Haas: 10

4. Alfa Romeo: 9

5. Alpine: 8

YORUMLAR
500
Büyükşehir, Grand Prix yarışlarında ikinci oldu Büyükşehir, Grand Prix yarışlarında ikinci oldu Son dakika haberleri: Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de çıktığı sprint yarışında 14. oldu Son dakika haberleri: Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de çıktığı sprint yarışında 14. oldu

Grand Prix, Formula 1, Bahreyn, Ferrari, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor F1 Bahreyn Grand Prix'sinde ilk iki sıra Ferrari'nin - Son Dakika


Son Dakika
20:36 7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi!
20:14 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi
19:55 Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son halini paylaştı!
19:45 Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 6 muhalefet lideri tekrar bir araya gelecek!
19:29 Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşaladı!
19:04 Zelenski'den Putin'e mesaj: Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum
18:41 Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilen Morutan'a büyük tepki var
18:37 Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor
18:11 Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk golünü Konyaspor attı!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'ı yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 20:52:53. #1.13#
SON DAKİKA: F1 Bahreyn Grand Prix'sinde ilk iki sıra Ferrari'nin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement