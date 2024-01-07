Fabrika Voleybol\'un 32\'nci okulu Solhan\'da hizmete girdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla kurulan Fabrika Voleybol'un 32'nci okulu, Bingöl'ün Solhan ilçesinde hizmete girdi.

TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Solhan Spor Salonunda okulun açılışı için düzenlenen programda, ilçeden milli takım oyuncularının çıkacağına inandıklarını söyledi.

Sporcuların çok sıkı şekilde çalışmalarına devam etmesi gerektiğini dile getiren Aslandaş, Fabrika Voleybol'un 32'nci okulunu ilçede açtıklarını belirtti.

Solhan'ın voleybola verdiği değerle Türkiye'de ön plana çıktığını ifade eden Aslandaş, şöyle konuştu:

"Biz de Türkiye Voleybol Federasyonu olarak bu potansiyele en büyük desteği vermek için her türlü işbirliğine ve yardıma hazırız. Büyük avantajlarınızdan birisi voleybol aşığı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz. Voleybol ile ilgili her sorunumuzda federasyonumuzun yanında yer alan bir devlet büyüğümüz. Bu nedenle bu işbirliği bünyesinde Bingöl'de, Solhan'da daha önemli spor projelerini, daha büyük spor salonlarını ve daha büyük spor başarılarını inşallah önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğimizi umuyorum."

Aslandaş, Fabrika Voleybol'un 7-13 yaş arası çocukların bedensel gelişimlerini spor antrenmanları üzerinden sağlayan bir proje olduğunu belirtti.

Çocukların burada bedensel gelişimini sağlıklı ve bilimsel verilere uygun olarak gerçekleştirirken hem de spor yapma yeteneklerini daha da üst seviyeye çıkaracaklarını aktaran Aslandaş, "Federasyon olarak her zaman yanınızda olacağız. Gelişiminizi takip edeceğiz ama en önemli olan şu, sizin disiplinli bir şekilde bu çalışmalara devam etmeniz ve antrenmanlarınızı yılmadan ve eksiksiz yapmanız. Eğer bunları yaparsanız ileride spor alanında daha önemli başarılara imza atacaksınız. Bundan hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız da Fabrika Voleybol'un ilçelerine kazandırılmasından dolayı Türkiye Voleybol Federasyonuna teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ise Solhan'ın, sporun tabana yayıldığı ve profesyonel sporcuların bulunduğu bir ilçe olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Fabrika Voleybol'un 32'nci okulunun açılışı yapıldı.

Çocuklar daha sonra spor salonunda ilk antrenmanı yaptı.

Programa, Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, TVF temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.