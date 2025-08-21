Fair Play Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fair Play Çağrısı

Fair Play Çağrısı
21.08.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeşehir Koleji Başkanı Yücel, basketbol camiasına fair play çağrısı yaptı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon kuralarının çekilmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, basketbol camiasına seslenerek, "Gelin bu yıl basketbolun fair play ruhunu futbola örnek gösterelim" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun kuraları önceki gün Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törenle çekildi. İlk maçta Galatasaray ile karşılaşacak olan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün Başkanı Begüm Yücel, bu maçın kulüp adına özel bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yeni sezon kuralarının çekilmesiyle beraber artık heyecan resmi olarak başladı. Bu sezonun ilk maçında Galatasaray gibi köklü ve güçlü bir rakiple karşılaşacak olmak bizler için ayrı bir motivasyon ve heyecan kaynağı. Bu yıl sahadaki rekabetin yanı sıra dostluk ve fair-play ruhunun da en güzel şekilde yaşanacağına inanıyorum. Her ne kadar çoğu kez basketbol gündemi futbolun gerisinde kalsa da parkede de zaman zaman istenmeyen olaylara şahit oluyoruz. Buradan bu vesileyle tüm basketbol camiasına seslenmek istiyorum. Gelin bu sene fair play ruhumuz futbola örnek olsun. Kavgalarımız değil vereceğimiz birlik beraberlik fotoğrafları haber olsun. Bahçeşehir ailesi olarak yeni sezona sporun birleştirici gücüne inanıyor, mücadele edecek tüm takımlara sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Herkesin emeğinin karşılığını alabildiği bir yıl olsun."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Bahçeşehir, Basketbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fair Play Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:20:08. #7.11#
SON DAKİKA: Fair Play Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.