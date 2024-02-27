Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi ziyaret etti

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek kulüple ilgili bilgilendirme yaptı ve onursal üyelik beratını takdim etti.

27.02.2024 15:33  Güncelleme: 15:35
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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Heyet, MHP liderine kulüple ilgili bilgilendirmede bulunarak, MHP liderinin onursal üyelik beratını da taktim ettiler. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti - Son Dakika
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