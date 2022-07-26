Fatih Karagümrük, İstanbul'a döndü - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, İstanbul'a döndü

26.07.2022 01:15
Fatih Karagümrük, İstanbul'a döndü

Karagümrük, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kamp programını tamamlayarak İstanbul'a döndü.

Karagümrük, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kamp programını tamamlayarak İstanbul'a döndü. Kırmızı-siyahlılar, yeni sezon hazırlıklarını Süper Lig başlayana kadar TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirecek.

Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp için gittiği Topuk Yaylası Tesisleri'nden ilk etap kamp programını tamamlayarak İstanbul'a döndü. Kırmızı-siyahlılar, stat ve antrenman sahası sorunları çözüme kavuşmadığı için yeni sezon çalışmalarına TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam edecek.

Alanya maçına kadar Riva'da

Yeni sezon hazırlıklarının ilk ayağı olan Topuk Yaylası programını tamamlayarak dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Karagümrük, 7 Ağustos Pazar günü 2022-2023 sezonunun ilk Süper Lig karşılaşmasında ağırlayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına 2 günlük aranın ardından yarın yapacağı idman ile başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yanında bulunan Olimpiyat Parkı Atletizm Tesisi'nin zemini elverişli olmadığı için ve Vefa Stadyumu'nda rezerv takımın çalışmalarına devam etmesinden dolayı kırmızı-siyahlılar, 1 hafta boyunca hazırlıklarını Riva'da gerçekleştirecek.

Stat ve antrenman sahası sorunu çözülmedi

Geçtiğimiz sezon iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan Türkiye'nin köklü kulüplerinden Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıktıkları 2019-2020 sezonundan itibaren stat ve antrenman sahası konusunda çözüm odaklı istikrarlı bir geri dönüş alamadı. İstanbul temsilcisi, stadyum sorununun çözüme kavuşmamasından dolayı belirli bir antrenman sahasına da sahip değil. Geri kalan sezonda maç programı ve hava şartlarına bağlı olarak birden fazla yerde antrenman yapmak zorunda kalan kırmızı-siyahlılar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yanında bulunan Olimpiyat Parkı Atletizm Tesisi ve Vefa Stadyumu'nda, kimi zaman da Riva'da bulunan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman yapmak zorunda kalıyordu. - İSTANBUL

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Fatih Karagümrük, İstanbul'a döndü Fatih Karagümrük, İstanbul'a döndü Karagümrük'te Ebrima Colley sesleri Karagümrük'te Ebrima Colley sesleri
Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Topuk Yaylası, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, İstanbul'a döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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