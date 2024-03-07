PFDK, Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Cezalarını Açıkladı - Son Dakika
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PFDK, Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Cezalarını Açıkladı

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PFDK, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Omar Colley'e 1 maç, Eyüpsporlu Caner Erkin'e müsabaka hakemi ve temsilcisine hakaretleri nedeniyle 6 maç men cezası verdi. Ayrıca, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezaları da verildi.

07.03.2024 22:37  Güncelleme: 22:47
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PFDK, cezaları açıkladı. Beşiktaş- Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Omar Colley, 1 ve Eyüpsporlu Caner Erkin'e müsabaka hakemi ve temsilcisine hakaretleri nedeniyle 6 maç men cezası verildi.

CANER'E 6 MAÇ, COLLEY'E 1 MAÇ CEZA

Bodrumspor ile Eyüpspor arasında oynanan ve olaylı geçen maçta kırmızı kart gören Caner Erkin'e 6 maç, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Omar Colley'e 1 maç, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'e 1 maç men cezası verildi.

BEŞİKTAŞ'A VE FENERBAHÇE'YE PARA CEZASI

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve kulüp, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle 400'er Bin TL para cezası aldı. Fenerbahçe, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle 397 Bin TL para cezası aldı.

PFDK'nin verdiği cezalar şu şekilde;

  • Caner Erkin - 6 maç
  • Arda Turan - 1 maç
  • İsmet Taşdemir - 1 maç
  • Bodrum FK - 2 maç seyircisiz
  • Beşiktaş - 624 bin TL
  • Omar Colley - 1 maç
  • Federico Ceccherini - 3 maç
  • Marius Mouandilmadji - 2 maç
  • Burak Yılmaz - 1 maç
  • Trabzonspor - 320 bin TL
  • Fenerbahçe - 397 bin TL
  • Hasan Arat - 400 bin TL
  • Galatasaray - 320 bin TL

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMALAR

"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 03.03.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜN 113 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 107-108-109, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 408-409, BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜN 114-115-116-117 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu OMAR COLLEY'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı HASAN ARAT'ın, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, 03.03.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 320.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404-405-406 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü DURSUN GENÇ'in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

EYÜPSPOR Kulübünün, 02.03.2024 tarihinde oynanan BODRUM FK-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesine en az bir sezon veya 12 ay kulüpte yetişmiş 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş bir futbolcunun yazılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN'ın, müsabakanın devre arasında gerçekleştirdiği sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü sporcusu CANER ERKİN'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü sporcusu CANER ERKİN'in, cezalı olmasına rağmen akredite alanda yer almasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü sporcusu CANER ERKİN'in, müsabaka temsilcisine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BODRUM FK teknik sorumlusu İSMET TAŞDEMİR'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 02.03.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 285.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"

PFDK, Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Cezalarını Açıkladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Omar Colley, Caner Erkin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK, Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Cezalarını Açıkladı - Son Dakika

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