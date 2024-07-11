Fenerbahçe, Avusturya'da ikinci etap çalışmalarına devam ediyor

Spor

2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. Ülkesi Sırbistan ile EURO 2024'te mücadele eden Dusan Tadic de takımla birlikte çalıştı. - İSTANBUL