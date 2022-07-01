Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 'Genç Ne Sever' platformunun tanıtım toplantısı - Son Dakika

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