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Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Dimitris Itoudis'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Kulüp, Itoudis'e teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdı
13.12.2023 - 18:59,
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Dimitris Itoudis'le yollarının ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2022-23 sezonundan bu yana başantrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: İHA
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