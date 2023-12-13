Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Dimitris Itoudis'le yollarının ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2022-23 sezonundan bu yana başantrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.