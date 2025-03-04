Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u Yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u Yendi

Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u 87-83 mağlup ederek 18. galibiyetini aldı.

04.03.2025 01:16
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Salon: Adidas Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya), Saso Petek (Slovenya)

Paris Basketbol: Shorts 22, Ward 14, Bandja 4, Hayes 9, Jantunen 5, Cavaliere 2, Hifi 15, Maodo 9, Outtara 3, Hommes

Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 14, Hall 2, Zagars, Colson 5, Birch 5, Baldwin 11, Melli 2, Sertaç Şanlı 9, Tarık Biberovic 14, Pierre 6, Guduric 19

1. Periyot: 26-16

Devre: 45-37

3. Periyot: 60-63

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83 yendi.

Fenerbahçe Beko, ligdeki 18. galibiyetine ulaştı.

Maç boyunca toplamda 50 ribaunt alan sarı-lacivertli takım, özellikle kazandığı 30 hücum ribaunduyla rakibine önemli bir üstünlük kurdu.

Fenerbahçe Beko, 39 üç sayılık atıştan 12'sini sayıya çevirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u Yendi - Son Dakika

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