Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı 95-81 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı 95-81 Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Bologna'yı 95-81 yenerek 16. galibiyetini aldı.

31.01.2025 23:46
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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Alberto Baena (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Zagars 6, Guduric 17, Colson 12, Hayes-Davis 8, Birch, Hall 6, Melli 8, McCollum 15, Tarık Biberovic 9, Sertaç Şanlı 11, Melih Mahmutoğlu 3, Pierre

Virtus Segafredo Bologna: Pajola, Tucker, Cordinier 12, Shengelia 35, Diouf 2, Morgan 11, Grazulis 7, Akele 2, Belinelli 3, Hackett 4, Polonara 2, Visconti 3

1. Periyot: 22-13

Devre: 46-37

3. Periyot: 69-54

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 95-81 mağlup etti.

Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 6. ve toplamda 16. galibiyetini aldı.

Maça İtalyan ekibi, serbest atışlardan bulduğu sayılarla başladı. İlk 5 dakikası takımların boyalı alandan bulduğu karşılıklı basketlerle geçen mücadelede Bonzie Colson, etkili oyunuyla öne çıkan isim oldu. Fenerbahçe Beko, periyodun sonuna doğru baskın oynayan takım oldu ve ilk çeyrek sarı-lacivertli takımın 22-13 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe Beko, ikinci periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle ön plana çıksa da Virtus Bologna, Shengelia'nın etkili oyunuyla 17. dakikada aradaki farkı eritti: 36-33. Sarı-lacivertliler, Colson'ın son saniye basketiyle devreye 46-37 önde girdi.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis'in üç sayılık basketiyle farkı 12 sayıya çıkardı: 54-42. Virtus Bologna, pota altında Shengelia ve Cordinier ile skor üretse de sarı-lacivertli takım, özellikle Sertaç Şanlı ve Tarık Biberovic'in etkili oyunuyla üçüncü çeyreği 69-54 üstün tamamladı.

Virtus Bologna'da Hackett ve Shengelia, son çeyreğe etkili başlasa da hızını kesmeyen Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 14 sayı farkla 95-81 kazandı.

Sarı-lacivertli takımda Marko Guduric 17, Errick McCollum 15, Bonzie Colson ise 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise THY Avrupa Ligi'nde 1000 sayı barajını geçti.

İtalyan ekibinde Tornike Shengelia, 35 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Kaynak: AA

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